Nach Aus für Pirmasens Kommt die Landesgartenschau doch noch nach Montabaur? 08.10.2025, 19:00 Uhr

Mit viel Begeisterung und großem Aufwand hatte sich Montabaur in die Bewerbung um die Landesgartenschau 2032 gestürzt - und sie dann nicht abgegeben: Die finanziellen Risiken waren den städtischen Gremien zu hoch. Nun wird das gesamte Laga-Verfahren beim Land überarbeitet. Katrin Maue-Klaeser

Die Bewerbung um die Landesgartenschau 2032 war in Montabaur fertig, doch wegen hoher Risiken hat die Stadt sie nicht eingereicht. Die Erkenntnisse will die Kreisstadt mit dem Land durchaus teilen – aber nur bei ergebnisoffener Neuausschreibung.

Rechtzeitig hat Montabaur die Reißleine gezogen: Die Gremien hatten am 20. Februar entschieden, die Bewerbung der Kreisstadt um die Landesgartenschau 2032 nicht einzureichen. Hauptgrund waren ungeklärte Finanzierungsfragen – oder besser: ein zu hohes befürchtetes Kostenrisiko.







