Die Bewerbung um die Landesgartenschau 2032 war in Montabaur fertig, doch wegen hoher Risiken hat die Stadt sie nicht eingereicht. Die Erkenntnisse will die Kreisstadt mit dem Land durchaus teilen – aber nur bei ergebnisoffener Neuausschreibung.
Rechtzeitig hat Montabaur die Reißleine gezogen: Die Gremien hatten am 20. Februar entschieden, die Bewerbung der Kreisstadt um die Landesgartenschau 2032 nicht einzureichen. Hauptgrund waren ungeklärte Finanzierungsfragen – oder besser: ein zu hohes befürchtetes Kostenrisiko.