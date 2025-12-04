Geplante Investition Kommt die Bäckerei Schäfer nach Bad Marienberg? Nadja Hoffmann-Heidrich 04.12.2025, 18:00 Uhr

Kommt eine neue Bäckereifiliale nach Bad Marienberg? Die Gerüchte mehren sich, dass das Limburger Unternehmen Schäfer Dein Bäcker GmbH in der Westerwälder Kneippstadt einen Laden mit Verkaufsraum und Café bauen möchte.

Die Ankündigung, dass eine Bäckereikette in Bad Marienberg eine neue Filiale im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ plant, sorgt in der Bevölkerung für Gesprächsstoff. Jetzt mehren sich die Gerüchte, welcher Investor dahinterstecken könnte.

Unbestätigten Gerüchten zufolge plant das Unternehmen Schäfer Dein Bäcker GmbH aus Limburg eine neue Filiale im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ in Bad Marienberg. Entstehen soll der Verkaufsraum nebst Café auf einer Freifläche zwischen Aldi und Bauspezi. Ob mit dem Bau auch eine Kooperation mit dem Discounter Aldi einhergeht, wie sie beispielsweise in Hachenburg bereits gegeben ist, ist nicht bekannt.







