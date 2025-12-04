Kommt die Bäckerei Schäfer nach Bad Marienberg?

Die Ankündigung, dass eine Bäckereikette in Bad Marienberg eine neue Filiale im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ plant, sorgt in der Bevölkerung für Gesprächsstoff. Jetzt mehren sich die Gerüchte, welcher Investor dahinterstecken könnte.
Lesezeit 1 Minute
Unbestätigten Gerüchten zufolge plant das Unternehmen Schäfer Dein Bäcker GmbH aus Limburg eine neue Filiale im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ in Bad Marienberg. Entstehen soll der Verkaufsraum nebst Café auf einer Freifläche zwischen Aldi und Bauspezi. Ob mit dem Bau auch eine Kooperation mit dem Discounter Aldi einhergeht, wie sie beispielsweise in Hachenburg bereits gegeben ist, ist nicht bekannt.