Seit einigen Tagen wird über den Entwurf der Benutzungsordnung für die Bürgerhäuser der Stadt Montabaur diskutiert. Da es offenbar nicht in allen Stadtteilen zu nächtlichen Ruhestörungen kommt, sind nun auch unterschiedliche Regeln ein Thema.
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Sollten in allen Dorfgemeinschaftshäusern der Stadt Montabaur die gleichen Regeln gelten? Oder ist es sinnvoller, die Regeln zur Einhaltung der Nachtruhe für jeden Stadtteil individuell festzulegen? Über diese Frage wird kontrovers diskutiert, seit der Entwurf für eine Neufassung der Benutzungsordnung bekannt wurde.