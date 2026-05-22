Frage zu Projekt „Drei Eichen“
Können Windräder im Wald bei Feuer gelöscht werden?
Ein Windrad im Wald im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Ein Windrad im Wald im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Archiv Werner Dupuis. Werner Dupuis

In der Diskussion um den Bau eines möglichen Windparks im Gebiet „Drei Eichen“ stellen Kritiker unter anderem die Frage, welche Folgen ein Brand in 200 Metern Höhe hätte. Hierzu äußert sich die Stabsstelle Brandschutz der Kreisverwaltung.

Lesezeit 2 Minuten
Brände in Windenergieanlagen sind äußerst selten. Wenn es dennoch dazu kommt, sind die Handlungsmöglichkeiten der Feuerwehren allerdings begrenzt. Das geht aus einer Antwort der Stabsstelle Brandschutz der Kreisverwaltung in Montabaur auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor.

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