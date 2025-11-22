Wildkatze-Gutachten liegt vor Können Mühlenbäcker doch noch in Montabaur bauen? 22.11.2025, 11:21 Uhr

i Die Mühlenbäckerei Jung hat an ihrem Firmensitz in Westerburg zu wenig Platz für die Produktion. Thorsten Ferdinand

Im Jahr 2021 leitete die Stadt Montabaur ein Bebauungsplanverfahren ein, um der Westerburger Mühlenbäckerei einen Umzug in die Kreisstadt zu ermöglichen. Baurecht besteht bis heute nicht. Nun kommt aber zumindest wieder Bewegung in die Sache.

Vor viereinhalb Jahren hat die Stadt Montabaur ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, um der Westerburger Mühlenbäckerei Jung einen Umzug in die Kreisstadt zu ermöglichen. Seit dem Sommer liegt nun endlich das Gutachten zu einem möglichen Vorkommen der Wildkatze in dem Gebiet vor.







