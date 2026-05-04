Unternehmen aus Wirges König’s Reisen eröffnet neues Reisecenter Hans-Peter Metternich 04.05.2026, 12:00 Uhr

i Das jüngst eröffnete neue Reisecenter von König’s Reisen in Wirges findet auch überregional kaum Vergleichbares. Es bildet einen weiteren Baustein innerhalb der entspannten Reise der Kunden. König's Reisen

Das Unternehmen König’s Reisen baut weiter aus. Kürzlich hat das Wirgeser Unternehmen ein neues Reisecenter eröffnet. Was dahinter steckt fährt deren Geschäftsführer Jochen König im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das jüngst eröffnete neue Reisecenter von König’s Reisen in Wirges findet auch überregional kaum Vergleichbares. Es bildet einen weiteren Baustein innerhalb der entspannten Reise der Kunden. Wenn der Kunde möchte, geht es dank eines Zubringer- und Abholservice von der Haustüre ins komfortable, mit viel Liebe zum luxuriösen Detail eingerichtete Reisecenter, das 45 Gästen Platz bietet.







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