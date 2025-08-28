Eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – das ist die Köhlerrunde in Welschneudorf. Der interaktive Wanderweg nutzt moderne Technik, um Besuchern auf rund sechs Kilometern die verborgene Historie im Welschneudorfer Wald näherzubringen. Nun wurde die Köhlerrunde in Welschneudorf feierlich eröffnet.

Zahlreiche Bürger und Gäste versammelten sich, um den Startschuss für dieses Projekt zu feiern. Zu den Ehrengästen zählte Staatssekretärin Simone Schneider, die in ihrem Grußwort die Bedeutung des Projekts hervorhob. Sie sprach allen Beteiligten ihren Dank aus und bezeichnete die neue Route als eine „interaktive Reise in die Vergangenheit, die einen tollen neuen Eindruck von der Geschichte“ vermittle.

i Die Köhlerrunde bei Welschneudorf ist gut beschildert. Lena Bongard

Auch Ortsbürgermeister Ralf Heibel lobte die Beteiligten: „Nach unendlich vielen Stunden Planung und Arbeit kann ich gar nicht in Worte fassen, wie stolz es mich macht, dass wir gemeinsam so ein Projekt auf die Beine stellen konnten“, sagte er. Die Idee für die Köhlerrunde hatte der geschichtsinteressierte Welschneudorfer Marco Kilian. Ihm war es wichtig, die Ortshistorie sichtbar zu machen. „Überall sind Spuren der Geschichte, aber niemand weiß es“, stellte er fest. Er entwickelte so die Idee für den Rundweg und stieß beim Gemeinderat direkt auf tatkräftige Unterstützung.

Das Besondere an der „Köhlerrunde“: Auf zwei der Stationen verschmelzen Gegenwart und Vergangenheit durch sogenannte Augmented Reality, kurz AR. Die geschichtsbegeisterten Besucher können sich kostenfrei die App „Köhlerrunde AR“ auf ihr Smartphone laden. Auf dem Wanderweg sind dann durch die Kamera des Smartphones in Echtgröße ein keltischer Ringwall und ein alter Kohlenmeiler zu sehen – an den Plätzen, wo sie sich damals befunden haben. Die beiden AR-Modelle wurden von der Firma Argo entwickelt. Entstanden aus einem Uni-Projekt hat die Firma sich darauf spezialisiert, AR-Modelle von historischen Bauten zu erstellen, um so fast vergessene Geschichte zeitgemäß wiederauferstehen zu lassen. Dafür ist viel Arbeit nötig: Ein Team aus Historikerinnen und Archäologinnen hat monatelang recherchiert, Quellen zusammengetragen und die AR-Modelle digital modelliert.

i Mit Augmented Reality verschmelzen Modell und Realität, Gegenwart und Vergangenheit. Lena Bongard

„Die historischen Bauten mit AR zu sehen, ist eine ganz besondere Erfahrung, selbst für uns Leute aus dem Fach“, beschreibt Archäologin Helen Reinhardt. Die Arbeit mit AR ist allerdings nicht nur eindrucksvoll, sondern hat auch andere Vorteile. Argo-Geschäftsführer Sascha Schmitz sieht in den digitalen Modellen eine gute Lösung für die Zukunft: „Im Gegensatz zu einer Rekonstruktion sind unsere Modelle günstiger, müssen nicht gewartet werden und zerstören keine echten Objekte“.

Doch nicht nur die AR-Modelle machen den Rundweg attraktiv: Die 16 Stationen sind jeweils mit QR-Codes ausgestattet, die interessante Informationen für Kinder und Erwachsene bereithalten. Der Weg führt zudem durch das malerische Umland von Welschneudorf und bietet idyllische Waldwege und tolle Aussichten.

Gefördert wurde die Köhlerrunde durch Kuladig, einem Projekt des Landes Rheinland-Pfalz. Christine Brehm von Kuladig, kurz für „Kultur. Landschaft. Digital“, betont, wie wichtig es sei, das historische Erbe von Rheinland-Pfalz zu digitalisieren und so zu erhalten, aber auch zugänglicher zu machen.

i Karin Maas (von links, Touristik Montabaur), Florian Weber (KuLaDig), Christine Brehm (KuLaDig), Rosemarie Cordie (Argo), Staatssekretärin Simone Schneider, Ortsbürgermeister Ralf Heibel, Marco Kilian, Sascha D. Schmitz und Helga van der Heyde (beide Geschäftsführung Argo) freuen sich über die Eröffnung der Köhlerrunde. Lena Bongard

Den größten Teil des Projektes hat die Kommune selbst finanziert. Für Ortsbürgermeister Ralf Heibel ist die Köhlerrunde ein wichtiger Baustein, um Welschneudorf touristisch und kulturell zu stärken. „Der Wanderweg soll unsere Einwohner mit der Geschichte ihrer Heimat bekannt machen und die Gegend auch für Touristen attraktiver machen“, erklärt er. Im Umkreis ist die Köhlerrunde der erste AR-Wanderweg und soll als Inspiration für weitere Projekte im Westerwald dienen. Auch für Welschneudorf ist schon das nächste Projekt geplant: „Wir planen noch einen weiteren interaktiven Wanderweg unterhalb des Ortes, der noch mehr historische Themen wie zum Beispiel den Eisenerzabbau beinhaltet“, verrät Heibel.