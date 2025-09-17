Herbstzeit ist traditionell Zeit für die zahlreichen Amateurtheater im Westerwald. In Nisterau stehen „Die Knollestromber“ wieder an etlichen Tagen im Oktober und November auf der Bühne. Karten gibt’s schon bald.

Auch in diesem Jahr hebt sich in der Gemeinde Nisterau wieder der Vorhang für ein neues Stück des Theatervereins „Die Knollestromber“. Diesmal zeigen die zehn engagierten Darsteller im gemischten Alter die dreiaktige Komödie „Rosinas letzter Wille“ aus der Feder von Manfred Bogner.

i Das Ensemble des Nisterauer Theatervereins "Die Knollestromber" steckt mitten in den Proben für das neue Stück "Rosinas letzter Wille". Röder-Moldenhauer

Darum geht es: Rosinas letzter Wille ist ein Kartenturnier um ihre Erbschaft – ausgeführt von ihren damaligen Verehrern aus der Schulzeit, welche alle drei ewige Junggesellen geblieben sind. Wer von ihnen lässt sich von der Aussicht auf viel Geld verführen? Drei Freundinnen von Rosina sollen den Wettbewerb überprüfen. Aber für wen? Was steckt hinter dieser merkwürdigen Geschichte? Ein Kartenspiel, drei Freunde und eine Dame, die längst vergessen geglaubt war: Bei dieser Konstellation ist das Chaos vorprogrammiert. Mit viel Witz, Charme und einer guten Portion Überraschung möchte das Ensemble aus Nisterau sein Publikum mit auf eine turbulente Reise nehmen, „bei der sicher kein Auge trocken bleibt“, versprechen die Veranstalter.

Tickets gibt’s ab Freitag im Dorfgemeinschaftshaus

Die Proben für das Stück laufen bereits seit dem Frühjahr. Die Premiere findet am Samstag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nisterau statt. Die weiteren Vorstellungen sind am Sonntag, 19. Oktober, um 16 Uhr, am Freitag, 31. Oktober um 19.30 Uhr, am Samstag, 1. November, um 19 Uhr, am Freitag, 7. November, um 19.30 Uhr, am Samstag, 8. November, um 19 Uhr, am Freitag, 14. November, um 19.30 Uhr, am Samstag, 15. November, um 19 Uhr sowie am Freitag, 21. November, um 19.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 19. September, von 17-19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Weitere Vorverkaufstermine sind Samstag, 20. September (14-16 Uhr), Freitag, 26. September (17-19 Uhr) sowie Samstag, 27. September (14-16 Uhr). red

Weitere Infos findet man im Internet unter: www.knollestromber.de