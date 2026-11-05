Musik und Begegnung Kneipenfestival in Montabaur verspricht lebendige Nacht Marvin Conradi 05.11.2026, 12:00 Uhr

i Wirt Naci Agcagül freut sich auf das Kneipenfestival. Marvin Conradi

Montabaur wird wieder zur Nachtbühne: Beim Kneipenfestival rüsten Wirte ihre Lokale um, Musik ertönt in den Gassen und neue Spezialitäten locken ins Scala. Ein Abend voller Stimmung und Begegnungen.

Wenn in Montabaur die Türen der Kneipen aufgehen, musikalische Töne durch die Straßen klingen und aus gemütlichen Gaststätten lebendige Treffpunkte werden, ist Zeit für das Kneipenfestival. Am Samstag, 7. November, ist es wieder so weit. Auch im Scala laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.







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