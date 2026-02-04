Genusshandwerk im Westerwald Klosterküche produziert auch Leckereien für zu Hause Nadja Hoffmann-Heidrich 04.02.2026, 13:00 Uhr

i Frater Bernhards Arbeitsplatz im Kloster Marienstatt ist der große Obst- und Gemüsegarten. Was hier angebaut und in der Klosterküche verarbeitet wird, kommt nicht nur für die Mönche und ihre Gäste auf den Tisch, sondern kann jeder im klostereigenen Laden kaufen. Röder-Moldenhauer

Ob Blutpflaumen-Marmelade zum Jubiläum der Pietà oder Schnittlauchblütenessig im Sommer: Im Marienstatter Klostergarten wachsen die Zutaten für zahlreiche Leckereien, die in der Klosterküche verarbeitet und im klostereigenen Laden verkauft werden.

Seit seiner Kindheit ist Frater Bernhard Funk ein großer Gartenfreund. Als der gebürtig aus Franken stammende Mönch 1978 ins Kloster Marienstatt eintrat, hätte er am liebsten sogleich in Vollzeit die Bewirtschaftung des dortigen Obst- und Gemüsegartens übernommen.







