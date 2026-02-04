Ob Blutpflaumen-Marmelade zum Jubiläum der Pietà oder Schnittlauchblütenessig im Sommer: Im Marienstatter Klostergarten wachsen die Zutaten für zahlreiche Leckereien, die in der Klosterküche verarbeitet und im klostereigenen Laden verkauft werden.
Seit seiner Kindheit ist Frater Bernhard Funk ein großer Gartenfreund. Als der gebürtig aus Franken stammende Mönch 1978 ins Kloster Marienstatt eintrat, hätte er am liebsten sogleich in Vollzeit die Bewirtschaftung des dortigen Obst- und Gemüsegartens übernommen.