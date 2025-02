Kreis übernimmt Defizite Klinikbetrieb in Hachenburg bis Juni gesichert 26.02.2025, 20:11 Uhr

i Der Betrieb des insolventen DRK-Krankenhauses in Hachenburg ist vorerst gesichert. Röder-Moldenhauer

Wer das insolvente DRK-Krankenhaus in Hachenburg übernimmt, steht noch nicht fest. Die Gespräche mit den Interessenten laufen noch. Der Westerwaldkreis hat nun dafür gesorgt, dass dem Klinikum in der Zwischenzeit nicht das Geld ausgeht.

Der Betrieb des insolventen DRK-Krankenhauses in Hachenburg ist bis Ende Juni finanziell gesichert. Der Kreistag des Westerwaldkreises hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, die Defizite des Klinikums für bis zu vier Monate zu übernehmen. Dafür werden maximal 1,08 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, teilte Landrat Achim Schwickert (CDU) im Anschluss an die nichtöffentlichen Beratungen mit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen