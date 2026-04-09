In zwei Wochen umgesetzt Klinik Hachenburg hat jetzt eine modernere Notaufnahme Markus Kratzer 09.04.2026, 21:00 Uhr

i Freuen sich über die modernisierte Zentrale Notaufnahme (ZNA) in Hachenburg (von rechts): Guido Wernert, Geschäftsführer des Evangelischen Klinikums Westerwald), EKW-Pflegedirektor Tim Michels, Hazem Zakri (ärztlicher Direktor Hachenburg), Pflegeleitung Katharina Heidrich, Levente Pisztrai (Chefarzt ZNA Hachenburg), Jürgen Ecker (kaufmännischer Direktor Hachenburg) und Sven Antweiler (Chefarzt ZNA Limburg). Anja Nassen

Es tut sich was am Standort des Evangelischen Klinikums Westerwald in Hachenburg. In der Löwenstadt wurde die Zentrale Notaufnahme (ZNA) modernisiert und jetzt in einer kleinen Feierstunde ihrer Bestimmung übergeben.

Alles neu macht nicht nur der Mai – sondern auch der neue Träger des Krankenhauses in Hachenburg. Und das schon im April. Das Evangelische Klinikum Westerwald (EKW) hat am Standort in der Löwenstadt die Zentrale Notaufnahme (ZNA) modernisiert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.







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