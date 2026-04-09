Es tut sich was am Standort des Evangelischen Klinikums Westerwald in Hachenburg. In der Löwenstadt wurde die Zentrale Notaufnahme (ZNA) modernisiert und jetzt in einer kleinen Feierstunde ihrer Bestimmung übergeben.
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Alles neu macht nicht nur der Mai – sondern auch der neue Träger des Krankenhauses in Hachenburg. Und das schon im April. Das Evangelische Klinikum Westerwald (EKW) hat am Standort in der Löwenstadt die Zentrale Notaufnahme (ZNA) modernisiert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.