Kulturformatende in Neuhäusel
Kleinkunstbühne verabschiedet sich mit letztem Konzert
Beim ersten Abschlusskonzert der Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“, die seit mehr als drei Jahrzehnten von der Kleinkunstbühne
Beim ersten Abschlusskonzert der Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“, die seit mehr als drei Jahrzehnten von der Kleinkunstbühne Monstabor ausgerichtet wird, gastierte am Samstag in der evangelischen Kirche von Neuhäusel die preisgekrönte Irish-Folk-Band Goitse, die im ausverkauften Gotteshaus ein erstes musikalisches Ausrufezeichen hinter das Finale des Kulturformates setzte.
Uli Schmidt

Die Kleinkunstbühne Mons Tabor hat seit über drei Jahrzehnten mit der Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“ das kulturelle Leben in der Region bereichert und ist bundesweit wohl eines der anerkanntesten Formate in diesem Genre, das nun endet.

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Herausragende Musik-Acts aus meist sehr entfernten oder benachbarten Ländern in den Westerwald holen und damit als weltoffene Region im Herzen Europas zeigen – mit diesem hohen Anspruch ist die Kleinkunstbühne Mons Tabor vor über drei Jahrzehnten angetreten und hat die Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“ ins kulturelle Leben gerufen.
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