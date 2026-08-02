Die Kleinkunstbühne Mons Tabor hat seit über drei Jahrzehnten mit der Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“ das kulturelle Leben in der Region bereichert und ist bundesweit wohl eines der anerkanntesten Formate in diesem Genre, das nun endet.
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Herausragende Musik-Acts aus meist sehr entfernten oder benachbarten Ländern in den Westerwald holen und damit als weltoffene Region im Herzen Europas zeigen – mit diesem hohen Anspruch ist die Kleinkunstbühne Mons Tabor vor über drei Jahrzehnten angetreten und hat die Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“ ins kulturelle Leben gerufen.