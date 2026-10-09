„Folk & Fools“ zum Abschied
Kleinkunstbühne Mons Tabor sagt nach 40 Jahren tschüss
Die Celtic-Folk-Band CARA ist mit zwei Irish-Folk-Awards ausgezeichnet. Sie gastiert ebenfalls beim Finale von Folk & Fools in
Die Celtic-Folk-Band CARA ist mit zwei Irish-Folk-Awards ausgezeichnet. Sie gastiert ebenfalls beim Finale von Folk & Fools in die Wäller Kreisstadt. Foto Stefan Decker
Stefan Decker

Vier Jahrzehnte Kleinkunstbühne Mons Tabor — jetzt ist Schluss. Zum großen Finale sollen Musik, Kabarett und bekannte Gäste die Stadthalle Montabaur zum Leuchten bringen. Wie und warum die Ehrenamtlichen Abschied nehmen, lesen Sie hier.

Lesezeit 3 Minuten
Nach vier Jahrzehnten verabschiedet sich die Kleinkunstbühne Mons Tabor endgültig von der Wäller Kulturbühne – für immer. Es war kein Nachwuchs zu finden, der die fünf in der Region bekannten Formate wie unter anderem „Musik in alten Dorfkirchen“ oder die „Westerwälder Kabarettnacht“ auf dem bekannt hohen Niveau weiterführen wollte oder konnte.
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