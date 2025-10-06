Ein neuer Wanderweg rund um die Petermännchen-Stadt spricht geschichtliche, kulturelle und Naturinteressen an. Unsere Zeitung hat die Eröffnungswanderer begleitet.

In Westerburg gibt es jetzt einen neuen Wanderweg, der den Namen „Kleiner Wäller Westerburg“ trägt. Kürzlich fand die offizielle Eröffnung dieser malerischen, rund fünf Kilometer langen und gut ausgeschilderten Wegstrecke statt.

Im Jahr 2021 gab es bereits die erste Idee von der Stadt und dem Westerwald-Touristik-Service zu dem Projekt.