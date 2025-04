Noel ist drei Jahre alt. Und er ist lebensbedrohlich erkrankt. Als er gerade einmal ein Jahr und vier Monate jung war, kam die niederschmetternde Diagnose. Die Familie lebt im Westerwald und erhält Hilfe durch die ambulante Kinderhospizarbeit. Die Eltern möchten die Geschichte ihres Sohnes erzählen und damit weiteren Familien helfen, die womöglich Ähnliches durchstehen und noch nichts von ambulanter Kinderhospizarbeit erfahren haben. Sie sprechen offen über ihre Situation, wollen sich aber schützen und berichten daher anonym (der Name ist der Redaktion bekannt).

Der kleine Sohn Noel leidet an einem sehr seltenen Gendefekt: Er ist eines von unter 100 von ADSL betroffenen Kindern weltweit. Adenylosuccinat-Lyase-Mangel wird vom Arzt als Stadium 4 bei lebensbedrohlichen Krankheiten eingestuft. Das Protein wird vom Körper nicht produziert und führt zu gehemmtem Stoffwechsel. Dies hat Auswirkungen auf alles im Körper, wie Muskelaufbau, auf die Atmung und das Gehirn. Außerdem besteht die Gefahr von epileptischen Anfällen und Autismus. Noel kann sich nur kniend fortbewegen, nicht sprechen, nicht viel hören und nicht viel sehen. Auch die Nahrungsaufnahme ist manchmal schwierig, er verschluckt sich häufig, darüber hinaus hat er kein Sättigungsgefühl. Eine wirksame Therapie ist bisher nicht verfügbar. Noel hat den Pflegegrad 4, weitere finanzielle Unterstützung gibt es nicht.

i Noel kann sich nur kniend fortbewegen, nicht sprechen, nicht viel hören und nicht viel sehen. Philipp Jeske

Seine Mutter (31) schildert: „Wir wissen nicht, welche Entwicklung Noel haben wird. Aktuell geht er in eine reguläre Kita. Wir versuchen, ihn mit drei Therapieformen pro Woche zu aktivieren: Physio-, Ergo- und Logotherapie. Andere Kinder motivieren Noel, sich zu bewegen. Und wir möchten, dass andere Kinder ihn so nehmen, wie er ist. Manchmal kann er nicht mithalten oder mitspielen, dann tut es uns weh, dies zu sehen, aber Noel ist trotzdem glücklich.“

Eine wichtige Hilfe für die Familie sind die Deutschen Kinderhospiz Dienste in Westerwald. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst begleitet Familien mit schwer erkrankten Kindern – nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern vor allem im Alltag. Dabei geht es nicht um Sterbebegleitung, sondern darum, das Leben lebenswert zu gestalten und Eltern sowie Geschwister zu entlasten.

i Noel ist alltäglich auf viel Hilfe angewiesen. Philipp Jeske

„Wir leben im Jetzt und Hier. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir haben so viel durch Noel und diese Situation gelernt, so viel Positives daraus gezogen. Wir wissen jetzt, was wirklich wichtig ist. Der Fokus ist ein anderer!“

Die Mutter zur Situation

Der Deutsche Kinderhospiz Dienst ist im Mai 2024 auch im Westerwald gestartet und besteht aktuell aus 15 ehrenamtlichen Hospizbegleitern, schildert der Verein. Die Ehrenamtlichen werden in einem ausführlichen rund fünfmonatigen Befähigungskurs gut auf ihre anspruchsvollen Aufgaben vorbereitet. Eine davon ist Monika K., welche der Familie zur Seite steht. „Als ich das Wort ‚Hospiz‘ hörte, habe ich es nicht mit uns in Verbindung gebracht“, erinnert sich die Mutter. „Ich dachte, das sei nur für Familien, die ihre Kinder verabschieden müssen.“ Heute weiß sie, dass es um Lebenshilfe geht.

Denn genau das ermöglicht der ambulante Kinderhospizdienst, dessen Motto ist: „Wir lassen kein Kind allein!“. Die Koordinatorin sagt: „Wir sind eine Lebensbegleitung – wir möchten Familien helfen, zwischendurch durchzuatmen und Kraft zu schöpfen.“ Diese Worte öffneten eine Tür für Noels Familie, die nun von der Begleitung profitiert.

i Die Mutter sagt, dass ihr Sohn trotz der Krankheit glücklich sei. Für sie ist die Zeit, welche die Ehrenamtliche mit Noel verbringt, eine Möglichkeit, um ohne schlechtes Gewissen ganz Alltägliches tun zu können. Philipp Jeske

Die Ehrenamtliche Monika K. war Ende vergangenen Jahres das erste Mal zu Besuch in der Familie, um die Begleitung des kleinen Jungen zu übernehmen. Seither kommt sie regelmäßig für einzelne Nachmittage, schildert der Verein. Monika K. sei begeistert, wie fröhlich Noel wirke, und spiele meistens mit ihm auf dem Boden. Er genieße die Zeit sichtlich, habe in der begleiteten Zeit einen Mehrwert und gewinne an Lebensqualität.

Die Zeit, in der sich Monika mit dem erkrankten Kind beschäftigt, kann die Mutter zum Kochen und für organisatorische Dinge nutzen oder einfach mal mit ihrem Mann spazieren gehen. Sie sagt: „Monika ist einfach Gold wert: Wenn sie da ist, kann ich ohne schlechtes Gewissen ganz normale Dinge tun, und auch mal Zeit zu zweit genießen!“ Vor dem ersten Treffen seien alle sehr aufgeregt gewesen, aber das Vertrauen wuchs schnell. Monika habe sofort angepackt, Noel beispielsweise einfach schnell mal getragen oder ihm Jacke und Mütze angezogen. Wie oft die Deutschen Kinderhospiz Dienste eine Familie unterstützen, wird individuell in Zusammenarbeit mit der Familie bestimmt.

„Es ist eine große Hilfe, jemanden an der Seite zu haben, der uns versteht und unterstützt.“

Die Familie ist dankbar für die Unterstützung.

Die Deutschen Kinderhospiz Dienste begleiten Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern – nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern vor allem im Alltag. Damit sind die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste die Lotsen der Familie im „Lebenssturm“, den sie durchleiden. Die Hilfe durch Kinder- und Jugendhospizarbeit stabilisiert die gesamte Familie als System. Noels Mutter hat das erfahren und sagt: „Es ist eine große Hilfe, jemanden an der Seite zu haben, der uns versteht und unterstützt.“

Wer helfen möchte, kann als ehrenamtlicher Mitarbeitender aktiv werden oder die Arbeit der Deutschen Kinderhospiz Diensten durch Spenden unterstützen. Mehr Informationen über die Möglichkeit im Ehrenamt und zum Spenden gibt es im Internet auf der Seite: https://deutsche-kinderhospiz-dienste.de

Die Deutschen Kinderhospiz-Dienste

Die Deutschen Kinderhospiz Dienste sind ein gemeinnütziger Verein. Ziel ist ein bedarfsgerechtes Angebot an kinderhospizlicher Begleitung für lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Von über 100.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen in Deutschland werden derzeit etwa 3.500 durch einen Kinder- und Jugendhospizdienst begleitet. 2018 fanden die Deutschen Kinderhospiz Dienste ihren Ursprung mit dem Aufbau des Kinderhospizdienstes „Löwenzahn“ in Dortmund. Eine moderne Hilfestruktur soll die Betroffenen über ein medizinisches Netzwerk ansprechen. Der Selbsthilfegedanke wurde durch den Hilfegedanken ersetzt. 2024 öffnete ein Dienst im Westerwald. Die verfolgte Vision ist eine moderne Hilfestruktur in ganz Deutschland, die Familien aktiv aus der Dunkelheit holt, sie vertrauensvoll begleitet und deren Hilfeangebote sich an den Bedürfnissen der Familien orientieren. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.deutsche-kinderhospiz-dienste.de