Kleiner, musikalischer Dank aus der Ukraine

In der Stadthalle von Ransbach-Baumbach trat am Freitag einer der besten Knabenchöre Europas, der Nationale Akademische Knaben- und Männerchor Lwiw Dudaryk bei einem Benefizkonzert vor einer stattlichen Zahl an Besuchern auf.

Klingender Advent auf Ukrainisch. Das gab es am Freitagabend in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach, wo ein Ausnahmechor aus der Ukraine eine gute Stunde lang die Adventszeit zum Klingen brachte.

Die Intention des Kulturkreises Ransbach-Baumbach zielt darauf ab, in seinem Programm Besonderes zu präsentieren.