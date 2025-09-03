Bei Thalheim leben mehr als 70 Laufvögel aus Afrika. Ein Journalist aus Bremen hat dazu ein Kinderbuch geschrieben – das sich aber auch für Erwachsene eignet.

Lotti und Anton sind zwei Küken, die auf der Straußenfarm Sabel in Dornburg-Thalheim an der Grenze zum Westerwaldkreis in einer großen Familie von mehr als 70 afrikanischen Strauße auf großen Koppeln mit saftigen Gräsern leben. Aber eines Tages ziehen die beiden los, um ihre Welt zu entdecken, staunen über unbekannte Wesen und erfahren, was sie alles können und was nicht.

So geht die Geschichte, von denen Holger Baars und seine Partnerin Marion Kayser, Tochter der Familie Sabel, bei ihren Führungen über das Gelände der Straußenfarm erzählen. „Kinder und Erwachsene lieben diese Geschichte“, berichtet Holger Baars, der eigentlich als Radiomoderator mit seiner Familie in Bremen lebt.

i Alle paar Wochen kommen Marion Kayser und Holger Baars für jeweils etwa zehn Tage in den Westerwald, um am Wochenende das Straußencafé zu öffnen und Führungen zu den kleinen und großen Laufvögeln auf dem Talhof anzubieten. Markus Müller

Doch alle paar Wochen kommen Marion Kayser und er im Sommerhalbjahr für jeweils etwa zehn Tage in den Westerwald, um am Wochenende das Straußencafé zu öffnen und bei den sogenannten Straußenwochen für Gruppen Führungen zu den großen Laufvögeln auf dem Talhof anzubieten. Ihr Ziel ist dabei natürlich, nicht nur über die interessanten Tiere zu informieren, sondern auch das Fleisch, die Eier und daraus hergestellte Produkte sowie sogar aus Straußenleder künstlerische Produkte zu vermarkten.

Vor Kurzem hat sich Holger Baars mit der Bremer Künstlerin Thea Mühl zusammengetan, um über die beiden kleinen Strauße und ihre große Familie ein Buch zu schreiben beziehungsweise zu zeichnen. Als „Lotti und Anton – zwei Straußenküken entdecken die Welt“ ist es jetzt im Eigenverlag erschienen.

i Bis zu gut zweieinhalb Meter groß können die Strauße werden, die in großen Gehegen rund um den Talhof bei Thalheim leben. Markus Müller

„Es ist schon verrückt: Da spinnen wir die Geschichte von Lotti und Anton, erzählen sie den Kindern und ihre Neugierde und Ideen bereichern die Abenteuer unserer beiden Küken“, berichtet Baars über die Idee zu dem kleinen, aber feinen Büchlein. „So ist diese Geschichte langsam gewachsen, und alles wäre nicht möglich, wenn nicht Thea und Heinz Sabel im Jahr 2011 ihre Idee umgesetzt hätten, ihren Bauernhof in Thalheim neu zu beleben und hobbymäßig Strauße zu halten.“ Im Hauptberuf leben die Sabels übrigens von ihrem Landtechnikbetrieb.

„Gedacht sind die Abenteuer von Lotti und Anton eigentlich für Kinder, doch wir konnten im Laufe der Zeit beobachten, dass auch die Eltern und Großeltern diese lieben“, erzählt der Buchautor weiter. „Eine Geschichte, die sich durch die Fragen, Ideen und vor allem die Neugierde der Kinder immer weiter entwickelt. Und deshalb ist diese Geschichte auch noch längst nicht zu Ende erzählt“, stellt der Straußenexperte fest – und hat schon eine Fortsetzung des Buches in Planung.

Leser erfahren viel Wissenswertes über die Tiere

Aber um was geht es denn in „Lotti und Anton – zwei Straußenküken entdecken die Welt“? Die Geschichte der beiden noch sehr kleinen Vögel beginnt noch vor dem Schlüpfen aus dem im Vergleich zum Hühnerei doch sehr großen Straußenei, das von den großen Straußen sechs Wochen gemeinsam bebrütet wird. Dann dreht sich erst einmal alles um das Leben der Kleinen in der großen Straußenfamilie auf dem Talhof, wo sie dann ganz schön schnell wachsen. Und die jungen und alten Leser des Buches lernen, dass die Strauße auch Steine fressen müssen, damit sie ihr Futter im Magen richtig verdauen können.

Später machen Lotti und Anton sogar einen Ausflug ins Dorf, wo sie nach dem nicht ganz einfachen Überqueren der Straße die Schule entdecken. Dort taucht dann auch Herr Rambo, der älteste und mit 2,60 Meter größte Hahn vom Talhof, auf und berichtet vom Leben der Strauße in ihrer Heimat Afrika. Auch das Thalheimer Dorfmuseum wird von den jungen Straußen erkundet. Auch andere Lebewesen, wie Schafe, kreuzen ihren Weg. Immer wieder rätseln die kleinen Strauße „Wer seid ihr denn?“ und erleben ein Abenteuer nach dem anderen.

Plötzlich erscheint ein Flugzeug am Himmel und wirft ein Paket ab. Darin finden Lotti und Anton eine Postkarte von den Straußen-Großeltern aus Afrika. Und die laden sie zu einem Besuch im Ursprungsland der Laufvögel ein. Wie das Leben der Küken dann weitergeht, ist eine andere Geschichte...

Das Buch gibt es für 14,90 im regionalen Buchhandel und auf dem Talhof in Dornburg-Thalheim.