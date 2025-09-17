Neunjähriger aus Niederahr geht es nach Transplantation in der Uniklinik Gießen sehr gut. Sie freut sich unbändig auf ein normales Leben.

Was für eine gute Nachricht: Die kleine Lea aus Niederahr, die an Blutkrebs leidet, hat am 16. September in der Uniklinik Gießen eine Stammzellenspende erhalten. Die Erleichterung ist Mutter Sandra anzuhören, als sie im Gespräch mit unserer Zeitung, sagt: „Ihr geht es gerade überraschend gut, alles ist super gelaufen.“

Das Schicksal der Neunjährigen bewegt viele Menschen in der Region. Es gab Registrierungsaktionen und viel Unterstützung für die Familie. Jetzt heißt es Daumendrücken, dass Lea die Stammzellen gut annimmt. „Die Spende ist gestern Nachmittag erfolgt, in 30 Minuten war alles eingelaufen. Es war komplikationslos, alles hat super geklappt“, schildert die Mutter, die während der Minuten, da die Spende erfolgte, am Bett der kleinen Tochter war und ihre Hand hielt.

Leider habe der Vater Michael nicht mit dabei sein können. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn der Sohn der Familie hat sich einen Infekt zugezogen. Da wäre es zu riskant gewesen, wenn der Vater bei Lea gewesen wäre. „Aber meine Eltern sind gekommen“, schildert die Mutter und fügt an, dass sie immer zu zweit im Zimmer sein dürfen.

Dass die Spende in nur 30 Minuten „durch“ war, hänge damit zusammen, dass der Spender eine andere Blutgruppe als Lea hat und daher die Stammzellen aus dem Blut gefiltert und dann dem kleinen Mädchen gegeben wurden, führt Leas Mutter weiter aus. Natürlich sei sie selbst sehr nervös und aufgeregt gewesen, gibt sie offen zu und spricht offen über ihre jetzige Gefühlslage: „Das war eine Riesenerleichterung. Gleichzeitig wächst die Angst“.

Angst vor den Nebenwirkungen

Angst, dass es zu Nebenwirkungen kommen könne. Das werde sich in den nächsten Tagen zeigen, ob und welche Lea zeigt. Gleichzeitig ist die Mutter des Lobes voll ob der guten Betreuung in der Uniklinik Gießen, die auf alles so gut vorbereitet sei und die Familie ganz detailliert über jeden einzelnen Schritt informiert habe. „Das gibt einem ein gutes Gefühl“, ist die Familie dankbar.

„Ich war ja immer dabei, wenn Lea ,reagiert’ hat“, kommt die Mutter auf die Nebenwirkungen zu sprechen, welche ihre kleine tapfere Tochter schon bei Chemotherapien erlitten hat – von leichtem Juckreiz bis zu Luftnot und Krampfanfällen: „Das macht Angst. Lea ist da leider speziell. Das sind ja – außer der Spende jetzt – keine schönen Mittel, die in sie reinlaufen“.

„Das war es dann hoffentlich mit der Chemo für mein Kind. In der Hoffnung, dass es ein Leben lang so bleibt.“

Mutter Sandras größter Wunsch

Die Neunjährige bekommt jetzt nach der Stammzellenspende noch dreimal Chemo, um den neuen Zellen Einhalt zu gebieten, dass sie sich verändern könnten. Tapfer meint die Mutter: „Das war es dann hoffentlich mit der Chemo für mein Kind. In der Hoffnung, dass es ein Leben lang so bleibt.“

Wie lange Lea nun in der Uniklinik bleiben muss, wann sie dann endlich wieder nach Hause kann, ist derzeit noch völlig offen. Wie lange sie isoliert sein muss, richtet sich danach, wie sie die gespendeten Zellen annimmt und wie diese arbeiten. „Die Spende war der Tag Null. Am Tag 28 wird eine Knochenmarkpunktion gemacht, um zu sehen, ob die neuen Zellen ihre Arbeit tun“, blickt die Mutter voraus. Es werde immer von 100 Tagen gesprochen, die es brauche. Wenn das Kind wieder sein eigenes Abwehrsystem aufgebaut hat, komme es aus der Isolation heraus. „Ich bin 24/7 bei meinem Kind“, sagt die Mutter, die gemeinsam mit ihrem Mann und den Großeltern Lea zur Seite steht.

i Wann die Familie wieder komplett zuhause in Niederahr sein kann, ist derzeit noch nicht zu sagen. Das hängt davon ab, wie Lea die Spende verkraftet. Röder-Moldenhauer

Die Mutter sagt nochmals: „Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen. Wir hoffen, dass alles weiter so positiv verläuft.“ Als die Spende durch war, sei Lea sehr erleichtert gewesen, schildert die Mutter noch einmal diesen unglaublich hoffnungsvollen Moment. Ihre Lea freue sich nun darauf, „wenn alles funktioniert, dass sie ein ganz normales Leben hat“.