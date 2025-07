Für ein erkranktes Mädchen aus dem Westerwald gibt es am 16. August eine Registrierungsaktion in ihrer Heimatgemeinde. Ihre Familie hofft, dass bald ein genetischer Zwilling des Kindes gefunden wird.

Mehr als sieben Meter lang ist die Mutperlenkette, die Lea in ihren Händen hält. Perle um Perle zeugt sie von dem Kampf, den die Neunjährige bereits ausgefochten hat, um ihre Krankheit zu besiegen. Die Kette ist wie ein Tagebuch, das von unzähligen Untersuchungen, Behandlungen, von Chemotherapie, Krankenhausaufenthalten, schlechten Tagen, von „Pieksen“ und Haarausfall erzählt. Jetzt ist Lea dabei, ihre zweite Kette zu fädeln.

Denn die kleine Lea kämpft bereits zum zweiten Mal um ihr Leben. Die Neunjährige aus Niederahr leidet unter Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende. Um einen passenden Spender zu finden, setzt Leas Familie gemeinsam mit der DKMS in Deutschland (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) alle Hebel in Bewegung und organisiert eine Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am Samstag, 16. August, von 13 bis 17 Uhr in der Sporthalle Niederahr registrieren lassen. Wer nicht vor Ort sein kann, kann sich das Registrierungsset auch unter www.dkms.de/lea nach Hause bestellen.

i Die Familie kämpft um das Leben der Tochter. Die Mutperlenkette zeugt von dem Kampf des Mädchens um ihre Gesundheit, jede Perle steht für einen Behandlungsschritt oder auch dafür, wie sie einen Tag erlebt hat. Röder-Moldenhauer

Tapfer erzählen Leas Eltern von der langen Krankheitsgeschichte ihres Kindes. Immer ist ein Elternteil an ihrem Bett, wenn sie ins Krankenhaus muss. Dabei würde sie viel lieber so wie andere Mädchen ihres Alters jetzt in den Ferien ins Disneyland fahren. Oder endlich wieder „richtig“ in die Schule gehen, wie ihre Freunde. Ihren Grundschulabschluss hat sie dank Unterricht zu Hause oder mittels eines Avatars geschafft. „Jetzt steht der Schulwechsel an, der Ranzen ist gepackt“, erzählt Mutter Sandra. Und schluckt, denn für ihre Tochter steht zunächst ein ganz anderer Lebensabschnitt an: Sie muss transplantiert werden. Doch dafür muss ein passender genetischer Zwilling gefunden werden.

„Ich möchte in die Schule, wie meine Freunde.“

Leas Wunsch nach einem normalen Leben

i Lea mit ihrem Avatar, den sie im April 2023 bekam, um am Schulunterricht teilnehmen zu können. Sandra Rohe

Seit mehr als zwei Jahren kämpft die Neunjährige gegen Blutkrebs. Ende 2024 schien alles fast überstanden, doch dann bekommt Lea plötzlich Fieber und kurze Zeit später die Diagnose hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH), eine seltene Immunkrankheit. Es folgen regelmäßige Blutkontrollen und ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend.

Im Juni 2025 erhält die Familie dann die traurige Gewissheit: Lea hat einen Rückfall, der Blutkrebs ist wieder da. Jetzt kann nur noch eine Stammzellspende ihr Leben retten. Ihre Familie ist in großer Sorge, sie will ihre kleine Lea nicht verlieren. Und sie ist dankbar dafür, wie sie von ihrem großen Freundeskreis in diesen schweren Tagen unterstützt wird. „Auch die gesamte Dorfgemeinschaft steht zu 1000 Prozent hinter uns“, fügt Vater Michael an. Auch für Leas Bruder Finn (6) ist diese Zeit schwer, „er lebt seit vier Jahren in Quarantäne“, fasst der 48-Jährige die Situation zusammen, die mit vielen Einschränkungen verbunden ist. Dankbar sind die Eltern, dass sie so verständnisvolle Arbeitgeber haben, die ihnen ebenfalls zur Seite stehen.

i Mehr als sieben Meter lang ist diese Mutperlenkette. Jetzt ist Lea dabei, ihre zweite Kette zu fädeln. Röder-Moldenhauer

Lea kämpft um ihr Leben, verliert dabei aber nie ihr fröhliches Lachen. Eine ganz besondere Beziehung hat sie zu Pferden, denn Reiten ist ihre große Leidenschaft. Daneben liebt Lea Basteln und Malen, sie fährt gerne Fahrrad und tanzt zu Popmusik. Sie ist liebevoll und sonnig, aber auch ehrgeizig und kämpferisch. Von ihrer Blutkrebserkrankung lässt sie sich nicht unterkriegen, sondern kämpft immer tapfer weiter, auch wenn Rückschläge nicht ausbleiben.

„Die Ärzte haben uns gesagt, dass Lea Superchancen hat, wenn ein passender Spender gefunden wird“, sagt die Mutter tapfer. Alle hoffen, dass das so schnell wie möglich sein wird und sich viele Menschen registrieren lassen. „Am 16. August werden bei der Aktion auch Kaffee und Kuchen, Essen und Getränke angeboten. Und es gibt eine Kinderbelustigung“, wirbt die Familie für die Teilnahme. Bis ein passender Spender gefunden ist und die Transplantation stattfinden kann, wird weitergekämpft. Damit Leas Wunsch, ein ganz normales Leben führen zu können, bald wahr wird.

Um die Familie zu unterstützen, ist ein Spendenaufruf auf der Internetplattform www.gofundme.com gestartet worden.

i Lea und ihr Bruder Finn sind eng verbunden. Röder-Moldenhauer

Registrierungsaktion für Lea und alle anderen Betroffenen

Leas Familie und Freunde rufen gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzieller Stammzellspender zu registrieren: am Samstag, 16. August, 13 bis 17 Uhr im Nebenraum der Sporthalle Niederahr (Oststraße). Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung über ein Online-Formular führen die potenziellen Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch. Diejenigen, die sich bereits in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher wird gebeten, ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich über www.dkms.de/lea ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen. Eine Stammzellspende ist ab dem 18. Geburtstag und bis zum 61. Lebensjahr möglich. Auch Geldspenden helfen, Leben zu retten. Weitere Infos gibt es im Internet unter den Stichworten dkms und patientenaktion/ich-moechte-in-die-schule-wie-meine-freunde. bau