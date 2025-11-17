Feriendomizile im Gelbachtal Kleine Häuser im Minidorf heimsen Architekturpreise ein 17.11.2025, 15:05 Uhr

i Bei der Preisverleihung des Architekturpreises Nike des Bund Deutscher Architekten wurde die "Kleine Bleibe" von Carolin und Nils Fröhlich von BDA-Präsidentin Susanne Wartzeck (rechts) mit einem Platz auf der Shortlist ausgezeichnet. Thomas Müller

Mit ihrer „Kleinen Bleibe“, zwei ungewöhnlich in den Hang im kleinen Reckenthal gebaute minimalistische Ferienhäuser, heimsen Caro und Nils Fröhlich einen Architekturpreis nach dem anderen ein. Und machen damit das Gelbachtal auch europaweit bekannt.

Das außergewöhnliche Architekturprojekt „Kleine Bleibe“ von Caro und Nils Fröhlich in Montabaur-Reckenthal hat erneut einen Architekturpreis eingeheimst. Kürzlich wurde es mit der Shortlist des BDA-Architekturpreises Nike 2025 ausgezeichnet.Im feierlichen Rahmen in Erfurt ehrte der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) insgesamt sechs aktuelle Projekte sowie ein klassisches Bauwerk mit einer „Nike“.







