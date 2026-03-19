60-Jähriger hat gespendet Klaus Strüder steht für alle Ehrenamtler im Westerwald Markus Müller 19.03.2026, 08:00 Uhr

i So kennen ihn wahrscheinlich die meisten: Klaus Strüder aus Hartenfels, Vertriebsleiter der Westerwald-Brauerei. Aber auch aus der Wäller Ehrenamtsszene ist er einfach nicht wegzudenken. Simone Kerschbaum

Wer ist dieser Mann, der zu seinem 60. Geburtstag 6666 Euro sammelt und sie für wohltätige Zwecke spendet? Allein schon die Schar seiner Gäste, die in die Hunderte ging, war ein Indiz für den Bekanntheitsgrad von Klaus Strüder aus Hartenfels.

Auch bei der Feier seines 60. Geburtstages hat Klaus Strüder aus Hartenfels sein ehrenamtliches Engagement nicht losgelassen: Statt Geschenken freute er sich über 6666 Euro, die er an das Dernbacher Hospiz St. Josef und an die Stiftung Fly&Help des Westerwald-Botschafters Reiner Meutsch spendete.







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