Amtsübergabe im Westerwald Klaus Lütkefedder zum neuen Landrat ernannt Katrin Maue-Klaeser 11.09.2026, 21:43 Uhr

i Mit der Verabschiedung von Achim Schwickert (3. von links) und der Ernennung von Klaus Lütkefedder (4. von links) zum neuen Landrat des Westerwaldkreises beginnt auch für die Familien – von links Sohn Vincent und Ehefrau Caroline Schwickert, Ehefrau Margitta Lütkefedder und die Söhne Tim und Arne – eine neue Ära. Gabriele Wieland bleibt als Erste Kreisbeigeordnete auch an der Seite des neuen Landrats. Katrin Maue-Klaeser

Um 19.11 Uhr überreicht Gabriele Wieland die Ernennungsurkunde an den neuen Westerwälder Landrat Klaus Lütkefedder. Die Erste Beigeordnete gratuliert dem neuen Chef ebenso herzlich, wie sie seinen Amtsvorgänger Achim Schwickert verabschiedet hat.

Seit Freitag, 19.11 Uhr, hat der Westerwaldkreis einen neuen Landrat. Zu diesem Zeitpunkt überreichte die Erste Kreisbeigeordnete und stellvertretende Landrätin Gabriele Wieland unter dem Beifall des Kreistags Klaus Lütkefedder seine Ernennungsurkunde.







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