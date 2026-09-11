Um 19.11 Uhr überreicht Gabriele Wieland die Ernennungsurkunde an den neuen Westerwälder Landrat Klaus Lütkefedder. Die Erste Beigeordnete gratuliert dem neuen Chef ebenso herzlich, wie sie seinen Amtsvorgänger Achim Schwickert verabschiedet hat.
Lesezeit 1 Minute
Seit Freitag, 19.11 Uhr, hat der Westerwaldkreis einen neuen Landrat. Zu diesem Zeitpunkt überreichte die Erste Kreisbeigeordnete und stellvertretende Landrätin Gabriele Wieland unter dem Beifall des Kreistags Klaus Lütkefedder seine Ernennungsurkunde.