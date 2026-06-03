CDU-Gremien sind sich einig Klaus Lütkefedder soll Landrat im Westerwald werden Katrin Maue-Klaeser 03.06.2026, 16:15 Uhr

i Klaus Lütkefedder (links) scheut keine Herausforderung - hier maß er sich spaßeshalber mit dem Deutschen Meister im Armdrücken Jan-Niklas Huttarsch. Nun bewirbt er sich, vorbehaltlich der Zustimmung des CDU-Kreisparteitags, als nächster Landrat des Westerwaldkreises. Archiv Klaus-Dieter Häring. Klaus-Dieter Häring

Wenn am 16. August der Westerwaldkreis einen neuen Landrat wählt, ist der Wallmeroder Bürgermeister für die CDU-Parteigremien der beste Kandidat. Für Lütkefedder selbst wäre es das „Highlight der beruflichen Laufbahn“.

Die CDU-Kreistagsfraktion und der CDU-Kreisvorstand haben am Dienstagabend über ihren Vorschlag für die Landratswahl im Westerwaldkreis am 16. August beschlossen. „Die Gremien empfehlen den Mitgliedern der CDU, den erfahrenen Kommunalpolitiker und derzeitigen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod, Klaus Lütkefedder, als Kandidaten ins Rennen zu schicken“, teilen sie in einer Presseinfo mit.







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