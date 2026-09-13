Neue Spitze im Westerwaldkreis Klaus Lütkefedder nimmt Chefsessel im Kreishaus ein Katrin Maue-Klaeser 13.09.2026, 12:00 Uhr

i Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland stattet den neuen Landrat Klaus Lütkefedder mit den wichtigsten Utensilien für seinen Amtsantritt aus: Vom Türchip fürs Kreishaus über den Zugangscode zum Computersystem bis hin zum Schlüssel für den Dienstwagen reichen die Insignien der Macht. Katrin Maue-Klaeser

Interimslandrätin Gabriele Wieland hat den neuen Landrat ernannt und vereidigt. Der Westerwälder Kreistag nahm aber auch gebührend Abschied von Landrat a.D. Achim Schwickert. Warum es für den Neuen erst mal schnell zurück nach Wallmerod ging.

Die erste offizielle Amtshandlung von Landrat Klaus Lütkefedder (CDU) war die Beendigung der Kreistagssitzung, die zu seiner Ernennung einberufen worden war. Die zweite Amtshandlung: eine Fahrt im neuen Dienstwagen samt Chauffeur an seinen vorherigen Wirkungsort, zur Jubiläumsfeier der Feuerwehr Wallmerod.







Artikel teilen

Artikel teilen