Interimslandrätin Gabriele Wieland hat den neuen Landrat ernannt und vereidigt. Der Westerwälder Kreistag nahm aber auch gebührend Abschied von Landrat a.D. Achim Schwickert. Warum es für den Neuen erst mal schnell zurück nach Wallmerod ging.
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Die erste offizielle Amtshandlung von Landrat Klaus Lütkefedder (CDU) war die Beendigung der Kreistagssitzung, die zu seiner Ernennung einberufen worden war. Die zweite Amtshandlung: eine Fahrt im neuen Dienstwagen samt Chauffeur an seinen vorherigen Wirkungsort, zur Jubiläumsfeier der Feuerwehr Wallmerod.