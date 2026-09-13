Neue Spitze im Westerwaldkreis
Klaus Lütkefedder nimmt Chefsessel im Kreishaus ein
Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland stattet den neuen Landrat Klaus Lütkefedder mit den wichtigsten Utensilien für seinen Amtsant
Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland stattet den neuen Landrat Klaus Lütkefedder mit den wichtigsten Utensilien für seinen Amtsantritt aus: Vom Türchip fürs Kreishaus über den Zugangscode zum Computersystem bis hin zum Schlüssel für den Dienstwagen reichen die Insignien der Macht.
Katrin Maue-Klaeser

Interimslandrätin Gabriele Wieland hat den neuen Landrat ernannt und vereidigt. Der Westerwälder Kreistag nahm aber auch gebührend Abschied von Landrat a.D. Achim Schwickert. Warum es für den Neuen erst mal schnell zurück nach Wallmerod ging.

Lesezeit 3 Minuten
Die erste offizielle Amtshandlung von Landrat Klaus Lütkefedder (CDU) war die Beendigung der Kreistagssitzung, die zu seiner Ernennung einberufen worden war. Die zweite Amtshandlung: eine Fahrt im neuen Dienstwagen samt Chauffeur an seinen vorherigen Wirkungsort, zur Jubiläumsfeier der Feuerwehr Wallmerod.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren