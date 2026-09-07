War Klaus Lütkefedder bei der Stichwahl zu alt, um Landrat zu werden. Die Antwort der Wahlleitung ist eindeutig. Einer Vereidigung am kommenden Freitag, 11. September, dürfte nichts im Wege stehen.
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Klaus Lütkefedder ist der neue Landrat des Westerwaldkreises. Am Freitag, 11. September, wird der 65-Jährige bei einer Kreistagssitzung ins Amt eingeführt. Gleichzeitig wird sein Vorgänger Achim Schwickert, der als Innenminister nach Mainz gewechselt ist, an diesem Tag feierlich verabschiedet.