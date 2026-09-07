Neuer WW-Chef wird vereidigt
Klaus Lütkefedder ist nicht zu alt für Landrat
Klaus Lütkefedder tritt in die Fußstapfen von Achim Schwickert. Am kommenden Freitag, 11. September, wird der Neue ins Amt einge
Klaus Lütkefedder tritt in die Fußstapfen von Achim Schwickert. Am kommenden Freitag, 11. September, wird der Neue ins Amt eingeführt und der Ehemalige feierlich verabschiedet.
Thorsten Ferdinand

War Klaus Lütkefedder bei der Stichwahl zu alt, um Landrat zu werden. Die Antwort der Wahlleitung ist eindeutig. Einer Vereidigung am kommenden Freitag, 11. September, dürfte nichts im Wege stehen.

Lesezeit 2 Minuten
Klaus Lütkefedder ist der neue Landrat des Westerwaldkreises. Am Freitag, 11. September, wird der 65-Jährige bei einer Kreistagssitzung ins Amt eingeführt. Gleichzeitig wird sein Vorgänger Achim Schwickert, der als Innenminister nach Mainz gewechselt ist, an diesem Tag feierlich verabschiedet.
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