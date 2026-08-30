Klaus Lütkefedder (CDU) gewinnt die Stichwahl gegen Tanja Machalet (SPD) an diesem Sonntag, 30. August: Damit ist er der neue Chef des Westerwaldkreises. Unsere Reporter haben live vom Wahlabend berichtet. Hier gibt es unseren Ticker zum Nachlesen.
Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte CDU-Kandidat Klaus Lütkefedder die Nase klar vorn. Auf Platz zwei und deutlich vor der AfD landete Tanja Machalet (SPD). Die spannende Frage war: Wie konnten die Parteien ihre Wähler und die der anderen Parteien in den vergangenen Tagen mobilisieren?