Liveticker zum Nachlesen
Klaus Lütkefedder ist neuer Landrat im Westerwald
Daumen hoch und viel Applaus für Klaus Lütkefedder – den neuen Landrat des Westerwaldkreises.
Daumen hoch und viel Applaus für Klaus Lütkefedder – den neuen Landrat des Westerwaldkreises.
Katrin Maue-Klaeser

Klaus Lütkefedder (CDU) gewinnt die Stichwahl gegen Tanja Machalet (SPD) an diesem Sonntag, 30. August: Damit ist er der neue Chef des Westerwaldkreises. Unsere Reporter haben live vom Wahlabend berichtet. Hier gibt es unseren Ticker zum Nachlesen.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte CDU-Kandidat Klaus Lütkefedder die Nase klar vorn. Auf Platz zwei und deutlich vor der AfD landete Tanja Machalet (SPD). Die spannende Frage war: Wie konnten die Parteien ihre Wähler und die der anderen Parteien in den vergangenen Tagen mobilisieren?
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