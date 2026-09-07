Bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Wallmerod in der Mehrzweckhalle in Herschbach/Oww. zieht der VG-Chef Bilanz seiner 17-jährigen Amtszeit. Das Gremium schlägt der Kommunalaufsicht Termine für die Wahl des neuen Bürgermeisters vor.
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Mit Standing Ovations honorierte der Verbandsgemeinderat Wallmerod die Worte von Klaus Lütkefedder, der die Sitzung in der Mehrzweckhalle von Herschbach/Oww. – es war die letzte Sitzung unter seiner Leitung – mit einem knappen Resümee seiner rund 17-jährigen Amtszeit und schließlich mit den Worten „Es war mir eine Ehre“ beendete.