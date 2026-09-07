VG-Chef Wallmerod sagt Adé Klaus Lütkefedder: „Es war mir eine Ehre“ Angela Baumeier 07.09.2026, 17:00 Uhr

i Bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Wallmerod in der Sporthalle Herschbach/Oww. richtete Bürgermeister Klaus Lütkefedder den Blick nach vorn und resümierte seine rund 17-jährige Amtszeit mit den Worten: „Es war mir eine Ehre". Angela Baumeier

Bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Wallmerod in der Mehrzweckhalle in Herschbach/Oww. zieht der VG-Chef Bilanz seiner 17-jährigen Amtszeit. Das Gremium schlägt der Kommunalaufsicht Termine für die Wahl des neuen Bürgermeisters vor.

Mit Standing Ovations honorierte der Verbandsgemeinderat Wallmerod die Worte von Klaus Lütkefedder, der die Sitzung in der Mehrzweckhalle von Herschbach/Oww. – es war die letzte Sitzung unter seiner Leitung – mit einem knappen Resümee seiner rund 17-jährigen Amtszeit und schließlich mit den Worten „Es war mir eine Ehre“ beendete.







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