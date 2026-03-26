Wahlergebnisse VG Wallmerod Klaus Lütkefedder: CDU ist bei uns gestaltende Kraft Angela Baumeier 26.03.2026, 15:00 Uhr

i Bei der Landtagswahl gaben rund drei Viertel der Stimmberechtigten in der Verbandsgemeinde Wallmerod ihre Stimme ab. Dabei kamen die Christdemokraten auf mehr als 40 Prozent. Markus Müller

Der Chef der Verbandsgemeinde Wallmerod, Klaus Lütkefedder, nennt Gründe, warum die Christdemokraten so viele Stimmen bekommen haben. Er ordnet auch die Ergebnisse in Oberahr und Mähren ein, wo die AfD stärkste Kraft wurde.

Rund drei Viertel der Stimmberechtigten in der Verbandsgemeinde Wallmerod haben bei der Landtagswahl ihr Wahlrecht genutzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,4 Prozent – und damit höher als bei der Wahl 2021 (68,7 Prozent). Schon damals, so sagt Bürgermeister Klaus Lütkefedder, habe die CDU ein sehr gutes Ergebnis erzielt (38,6 Prozent) – und das wurde jetzt noch einmal getoppt (40,9 Prozent).







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