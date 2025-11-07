Lederwaren von hoher Qualität Klaus Kuhl schließt Geschäft in Maxsain Ende des Jahres Hans-Peter Metternich 07.11.2025, 10:00 Uhr

i Klaus Kuhl, Inhaber der Ledermanufaktur Arnold Weiss in Maxsain, schließt zum Jahresende die Pforten seines Betriebes. Hans-Peter Metternich

Fast 30 Jahre hat Klaus Kuhl das Geschäft Lederwaren Arnold Weiss in Maxsain geführt. Ende des Jahres ist jetzt Schluss. Damit endet eine 157-jährige Geschichte. Kuhl erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie es mit seinem Urgroßvater losging.

Lederwaren Arnold Weiss in Maxsain schließt zum Jahresende seine Pforten. Damit sind 157 Jahre eines Familienbetriebes in Sachen Lederwaren Geschichte. Der Inhaber Klaus Kuhl, der als Nachfolger seiner Mutter Joanna Kuhl, geborene Weiss, als ihr Nachfolger als Geschäftsführer des Betriebes 1998 in deren Fußstapfen getreten ist, macht Schluss.







