VG-Feuerwehr Bad Marienberg Klaus Groß mit großem Dank verabschiedet 16.12.2024, 18:10 Uhr

i Die geehrten Aktiven der VG Bad Marienberg um ihren scheidenden Chef Klaus Groß (3. von rechts). Röder-Moldenhauer

Klaus Groß prägte die Feuerwehr in der VG Bad Marienberg wie kaum ein anderer: In einer emotionalen Feier wurde er für Jahrzehnte Engagement und Führungsstärke geehrt.

Nach 30 Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wurde Hauptbrandmeister Klaus Groß nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Offiziell endet seine Zeit als VG-Wehrleiter zwar erst am 31. Dezember um Mitternacht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen