Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg hat einen neuen Siegelmünzenträger: Der langjährige Wehrleiter Klaus Groß erhielt diese besondere Auszeichnung am Mittwochabend während der jüngsten, besonders feierlichen Verbandsgemeinderatssitzung. Geehrt wurde Groß für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Allgemeinheit.

Die Siegelmünze ist die höchste Auszeichnung, die die Kommune zu vergeben hat. Der Beschluss des VG-Rates, Klaus Groß damit zu würdigen, war einstimmig ausgefallen. „Er hat wirklich Großes für die Verbandsgemeinde getan“, lobte Bürgermeister Andreas Heidrich.

Klaus Groß stand insgesamt 30 Jahre an der Spitze der Feuerwehr der VG Bad Marienberg (davon 20 Jahre als Wehrleiter und zuvor zehn Jahre als stellvertretender Wehrleiter), ehe er Ende 2024 aus Altersgründen aus leitender Funktion verabschiedet wurde. Das hindere ihn nach Auskunft von Andreas Heidrich aber nicht daran, sich weiterhin für die Feuerwehr einzusetzen – beispielsweise bei Lehrgängen oder als Aktiver bei Einsätzen.

Der Geehrte, so beschrieb es der Bürgermeister ferner, lebe Feuerwehr wie kaum ein Zweiter. Dieses uneigennützige Engagement sei ihm in die Wiege gelegt worden. Nach seinem Eintritt in die Feuerwehr zum 1. August 1980 habe er sich durch Fleiß und Disziplin schnell die Dienstgrade hochgearbeitet.

In der Verwaltung habe das Wort des Wehrleiters Groß stets Gewicht gehabt, da er jede Rechtsgrundlage auswendig gewusst habe, berichtete Andreas Heidrich. Dafür habe er stets große Wertschätzung erhalten. „Er wurde von der Verbandsgemeinde auch gehegt und gepflegt“, fügte der Bürgermeister augenzwinkernd hinzu. Den neuen Siegelmünzenträger beschrieb er als ruhig und sachlich. Für die jahrzehntelange, herausragende Leistung gebühre Klaus Groß größter Dank und Respekt. Die vielen anwesenden Feuerwehrkameraden im Jürgen-Schmidt-Saal und die Ratsmitglieder teilten diese Einschätzung, wie sie durch lang anhaltenden Beifall und Ovationen bezeugten.

Mit knapp 63 Jahren ist Klaus Groß aktuell der jüngste von fünf noch lebenden Siegelmünzenträgern. Die anderen vier so Geehrten sind die Beigeordnete Eva Ehrlich-Lingens, der Gründer der Unnauer Patenschaft Manfred Franz, der Unternehmer Karl Groß sowie Thomas Wittig, ehemaliger Oberbürgermeister der Bad Marienberger Partnerstadt Marienberg im Erzgebirge. „Nur wenige haben das Privileg, die Siegelmünze verliehen zu bekommen“, machte Andreas Heidrich deutlich.

Im Anschluss an die Verleihung wurde Klaus Groß noch eine weitere Ehre zuteil: Er durfte sich ins Goldene Buch der VG eintragen. Wie er danach im Gespräch mit unserer Zeitung verriet, endet damit aber keineswegs sein Leben als Feuerwehrmann: Denn wenn es die Gesundheit zulässt, möchte er gerne bis zum Ende der Aktivenfrist für Ehrenamtliche, die bei 67 Jahren liegt, weitermachen. Es bereite ihm Freude, jetzt noch als „normaler“ Feuerwehrmann dabei sein zu können, ohne den Druck als Wehrleiter zu haben.