Es war ein interessanter und zum Teil richtig spannender Wahlabend – mit strahlenden Siegern und enttäuschten Verlierern. Hier ein Überblick über die vier Westerwälder Wahlkreise.
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Der Westerwald wird im künftigen rheinland-pfälzischen Landtag mit insgesamt sieben Kandidaten vertreten sein. Der Oberkreis ist dabei allerdings gegenüber dem Unterwesterwald deutlich stärker präsent.Mit einem Sensationscoup holte Janick Pape das Direktmandat für die CDU im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) und jagte dem Hachenburger „Platzhirsch“ Hendrik Hering in einem spannenden Wahlkrimi, der bis zum letzten ...
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Ressort und Schlagwörter
Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg