Nach dem städtischen Bauausschuss hat auch der Montabaurer Stadtrat einstimmig zugunsten einer City-Jugendherberge am Konrad-Adenauer-Platz entschieden. Während die Zuhörer die ihnen eingeräumte Redezeit in der Stadtratssitzung nicht nutzten, äußerten sich die Fraktionssprecher – nicht nur zu dem Vorhaben, das Rathaus zu einer modernen, großen Jugendherberge umzubauen, sondern auch zur Art, wie sich Kritiker dagegen engagieren.

„Das Verfahren war offen, transparent und demokratisch – wer etwas anderes behauptet, der lügt.“

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Hülshörster im Montabaurer Stadtrat

Peter Hülshörster, Vorsitzender der CDU-Fraktion, fand dabei als Erster sehr deutliche Worte. Kritik sei Teil gelebter und lebendiger Demokratie – fair sei aber, sich dem Diskurs zu stellen. „Das Verfahren war offen, transparent und demokratisch – wer etwas anderes behauptet, der lügt“, wandte Hülshörster sich insbesondere gegen in sozialen Medien verbreitete Anschuldigungen an die Adresse der städtischen Politiker. Sie seien gewählt, um das Beste für die Stadt und ihre Bürger zu erreichen. „Dabei geht es um das Gemeinwohl, nicht um Privatinteressen“, betonte Hülshörster. Die Sprecher der weiteren Stadtratsfraktionen schlossen sich dem Christdemokraten an. Auch was die positive Impulswirkung des Vorhabens für Stadt und Region angeht, bestand Einigkeit. (Ein ausführlicher Bericht über die Sitzung folgt.)