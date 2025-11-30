Klare Mehrheit: Kleudgen wird neuer Ortsbürgermeister

In Nauort ist die Entscheidung gefallen: Michael Kleudgen wird neuer Ortsbürgermeister. Mit 59,9 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen zwei Mitbewerber durch. Der 48-Jährige rief zu einem neuen Miteinander im Dorf auf.
1868 Wahlberechtigte waren in Nauort am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Der bisherige Erste Beigeordnete Michael Kleudgen hat sich mit einer deutlichen Mehrheit gegen seine beiden Mitbewerber Diana Oberst und Detlef Adolf durchgesetzt.