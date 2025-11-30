Wahl in Nauort Klare Mehrheit: Kleudgen wird neuer Ortsbürgermeister Camilla Härtewig 30.11.2025, 19:49 Uhr

i Gratulieren Michael Kleudgen (2. von rechts mit seiner Frau Julia) herzlich zur Wahl zum Ortsbürgermeister von Nauort (von links): Beigeordneter Jens Herold, Beigeordneter Christian Konopka und Bürgermeister Michael Merz. André Heuser

In Nauort ist die Entscheidung gefallen: Michael Kleudgen wird neuer Ortsbürgermeister. Mit 59,9 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen zwei Mitbewerber durch. Der 48-Jährige rief zu einem neuen Miteinander im Dorf auf.

1868 Wahlberechtigte waren in Nauort am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Der bisherige Erste Beigeordnete Michael Kleudgen hat sich mit einer deutlichen Mehrheit gegen seine beiden Mitbewerber Diana Oberst und Detlef Adolf durchgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen