Hommage an Folk und Blues Klangvolle Tribute an legendäre Liedermacher in Wirges Hans-Peter Metternich 14.09.2026, 18:00 Uhr

i Ein kleines, feines Konzert präsentierte am Sonntagnachmittag im evangelischen Gemeindezentrum in Wirges das Hännessie Fieldwalker Trio aus Bad Marienberg mit (von links) Mahmud Uwimana, Hans Ruppert und Hans Jochen Cremer, die bereits seit vielen Jahren zusammen musizieren. Hans-Peter Metternich

Drei Musiker ehren Folk- und Blues-Größen mit einfühlsamen Neuinterpretationen und schaffen einen intensiven Sonntagnachmittag. Feine Arrangements, spürbare Leidenschaft – ein Konzert zum Eintauchen.

An vier Sonntagen im Jahr lädt der Musikausschuss der Martin-Luther-Gemeinde Wirges zu kleinen, aber feinen Konzerten in das evangelische Gemeindezentrum ein. Chöre und kleine Musikgruppen mit und ohne Gesang erfreuen dabei jedes Mal das Publikum. Ein kleines, feines Konzert präsentierte bei der dritten Ausgabe dieses Kulturformats am Sonntag das Hännessie Fieldwalker Trio aus Bad Marienberg.







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