Drei Musiker ehren Folk- und Blues-Größen mit einfühlsamen Neuinterpretationen und schaffen einen intensiven Sonntagnachmittag. Feine Arrangements, spürbare Leidenschaft – ein Konzert zum Eintauchen.
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An vier Sonntagen im Jahr lädt der Musikausschuss der Martin-Luther-Gemeinde Wirges zu kleinen, aber feinen Konzerten in das evangelische Gemeindezentrum ein. Chöre und kleine Musikgruppen mit und ohne Gesang erfreuen dabei jedes Mal das Publikum. Ein kleines, feines Konzert präsentierte bei der dritten Ausgabe dieses Kulturformats am Sonntag das Hännessie Fieldwalker Trio aus Bad Marienberg.