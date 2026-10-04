Hirtscheider Frauenensemble Klanghäppchen begeistern mit musikalischer Weltreise 04.10.2026, 14:00 Uhr

i Beim „Mädelsabend“ des Frauenensembles Klanghäppchen aus Hirtscheid kamen die Zuhörer auf ihre Kosten – Gänsehaut inklusive. Röder-Moldenhauer

Das 13‑köpfige Frauenensemble „Klanghäppchen“ entführte die voll besetzte Kirche auf eine berührende Weltreise – von Volksliedern bis japanischen Klängen. Präzise Stimmen, überraschende Soli und starke Emotionen sorgten für Gänsehaut.

Zu einer musikalischen Weltreise der besonderen Art hatte das 13-köpfige Frauenensemble „Klanghäppchen“ Hirtscheid eingeladen. Unter dem treffenden Motto „In 80 Tönen um die Welt“ verwandelte das Ensemble die voll besetzte evangelische Kirche in Alpenrod in einen internationalen Konzertsaal.







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