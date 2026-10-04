Klanghäppchen begeistern mit musikalischer Weltreise
Das 13‑köpfige Frauenensemble „Klanghäppchen“ entführte die voll besetzte Kirche auf eine berührende Weltreise – von Volksliedern bis japanischen Klängen. Präzise Stimmen, überraschende Soli und starke Emotionen sorgten für Gänsehaut.
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Zu einer musikalischen Weltreise der besonderen Art hatte das 13-köpfige Frauenensemble „Klanghäppchen“ Hirtscheid eingeladen. Unter dem treffenden Motto „In 80 Tönen um die Welt“ verwandelte das Ensemble die voll besetzte evangelische Kirche in Alpenrod in einen internationalen Konzertsaal.