Geplantes Gewerbegebiet
Klagedrohung der NI erzürnt Montabaurer Stadtrat
Die NI kündigt in einem Flyer an, gegen die Ausweisung eines Gewerbegebiets "Ober dem Beulköpfchen" zu klagen.
Die NI kündigt in einem Flyer an, gegen die Ausweisung eines Gewerbegebiets "Ober dem Beulköpfchen" zu klagen.
Thorsten Ferdinand

Mit einem Informationsflyer wirbt die Naturschutzinitiative um Spenden, um gegen das geplante Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ der Stadt Montabaur zu klagen. Einige Behauptungen in dem Schreiben sind laut Stadtrat allerdings unwahr.

Lesezeit 3 Minuten
Die Stadt Montabaur arbeitet seit Jahren an der Ausweisung des Gewerbegebiets „Ober dem Beulköpfchen“ in Eschelbach. Nachdem der Stadtrat im Frühjahr die erneute Offenlage des Bebauungsplans beschlossen hat, erzürnt nun ein Flyer der Naturschutzinitiative (NI) das Gremium.

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