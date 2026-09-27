Neubau für Kinder eingeweiht Kitaerweiterung in Montabaur feierlich eröffnet Hans-Peter Metternich 27.09.2026, 15:00 Uhr

i Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher (Mitte) bei der Einweihungsfeier der erweiterten Kita St. Martin in Montabaur. Mit auf dem Foto (von links) die Kita-Koordinatorin der Pfarrei Str. Peter Montabaur, Katharina Klein, Pfarrer Steffen Henrichs und die Kita-Leiterinnen Eva Schmidt und Ulrike Floreth. Hans-Peter Metternich

Montabaur feiert: Die Kita St. Martin hat einen modernen Erweiterungsbau bekommen – mehr Raum zum Spielen, Lernen und Wohlfühlen. Bei der Einweihung würdigten Bürgermeisterin, Träger und Architekt das gemeinsame Engagement.

„Heute ist ein besonderer Tag für Montabaur – und vor allem für die Kinder, die hier spielen, lernen, lachen und gemeinsam groß werden.“ Diese freudige Nachricht verkündete am Freitagnachmittag die Stadtbürgermeisterin von Montabaur, Melanie Leicher, vor einer großen Zahl von Gästen bei der Einweihung des Erweiterungsbaus und des Umbaus der katholischen Kindertagesstätte St.







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