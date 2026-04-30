Betreuung für 95 Kinder Kita „Wühlmäuse“ in Schenkelberg feiert Erweiterung Lena Bongard 30.04.2026, 15:00 Uhr

i Mit einem selbstgedichteten Lied weihen Kinder und Erzieherinnen ihre neue Kita ein. Lena Bongard

Die Fertigstellung des neuen Anbaus der Kia „Wühlmäuse“ in Schenkelberg wurde gebührend gefeiert. Für 95 Kitakinder ist hier nun Platz zum Spielen, Lernen und Wachsen. Zur Einweihung gab es ein buntes Programm.

Die „Wühlmäuse“ sind glücklich: Die Kita in Schenkelberg hat einen neuen Anbau und ist frisch renoviert. Die Räumlichkeiten des Kindergartens „Wühlmäuse“ in Schenkelberg sind nun hell, einladend und liebevoll eingerichtet - ein echtes Paradies für Kindergartenkinder und Mitarbeiter.







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