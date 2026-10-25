Erneuert für junge Entdecker
Kita Himmelfeld feiert Neubeginn nach Sanierung
Michelle Steden, Andrea Fuß (beide Kita-Leitung) und Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher freuen sich über die offizielle Einwei
Michelle Steden, Andrea Fuß (beide Kita-Leitung) und Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher freuen sich über die offizielle Einweihung der Kita Himmelfeld in Montabaur.
Marvin Conradi

Nach einer Zeit der Herausforderungen, die über Jahre Geduld abverlangte, ist die Kita Himmelfeld in Montabaur nun an ihren alten Standort zurückgekehrt. Die Sanierung scheint sich gelohnt zu haben, wie sich nun auf der Einweihung zeigte.

Lesezeit 2 Minuten
Nach einer mehrjährigen Bau- und Übergangszeit ist die Kindertagesstätte Himmelfeld in Montabaur offiziell eingeweiht worden. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, die erneuerten und erweiterten Räume kennenzulernen und einen Eindruck von den Veränderungen zu gewinnen.
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