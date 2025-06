Mit einem fröhlichen Fest feierte die Kindertagesstätte „Die Kleckse“ in Hattert kürzlich ihr 50-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste – darunter viele Familien, Ehemalige sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gemeinde – kamen zusammen, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Das geht aus einer Pressemitteilung der Ortsgemeinde hervor.

Hatterts Ortsbürgermeister Peter Enders gratulierte der Einrichtung zu ihrem langjährigen Bestehen und lobte das große Engagement des Kita-Teams. Er blickte auf fünf Jahrzehnte bewegte Geschichte zurück und dankte allen Weggefährten, die die Entwicklung der Kita seit 1975 begleitet haben. Damals habe die Einrichtung erstmals ihre Türen geöffnet – mit der klaren Vision, Kindern einen geschützten, liebevollen und inspirierenden Ort zu bieten, an dem sie spielen, lernen und sich frei entfalten können, so Enders. „An diesen Grundsätzen hält die Kita bis heute fest.“

i Der 50. Geburtstag der Hatterter Kita lockte viele Gäste - darunter auch zahlreiche Ehemalige - an. Nach dem offiziellen Programmteil konnten sich die Jüngsten an etlichen Spielestationen die Zeit vertreiben. Röder-Moldenhauer

Auch Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, würdigte die wertvolle Arbeit der Einrichtung im Sinne frühkindlicher Bildung und Betreuung. Die stellvertretende Kita-Leiterin Christiane Denter bedankte sich besonders bei den Eltern für ihr Vertrauen, tagtäglich ihr Wertvollstes – ihre Kinder – in die Obhut der Erzieherinnen und Erzieher zu geben. Weitere Grußworte folgten.

Besonders bewegend waren die liebevoll einstudierten Beiträge der Kinder: Mit fröhlichen Liedern und kleinen Tänzen begeisterten sie das Publikum und zauberten so manches Lächeln auf die Gesichter der Gäste.

Bilanziert die Ortsgemeinde Hattert als Kita-Träger

Im Anschluss wurde rund um die Kita weitergefeiert. Das Außengelände verwandelte sich in eine farbenfrohe Spiel- und Erlebniswelt für Groß und Klein. „Die gelungene Feier war nicht nur ein Rückblick auf 50 Jahre engagierter pädagogischer Arbeit, sondern auch ein lebendiger Ausblick in die Zukunft – getragen von Gemeinschaft, Freude und dem Einsatz vieler engagierter Menschen“, heißt es zum Abschluss in der Presseinfo der Gemeinde. red