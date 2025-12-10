Gebäude nun auf neustem Stand Kita-Anbau in Langenbach offiziell eingeweiht 10.12.2025, 10:00 Uhr

i Philipp Alhäuser (Mitte) überreicht im Namen der beauftragten Architekten den symbolischen Schlüssel zum Anbau der Kindertagesstätte Langenbach an deren Leiterin Susanne Bronk (rechts) und Verbandsvorsteher Artur Schneider. Röder-Moldenhauer

Die vor rund 30 Jahren errichtete Kita in Langenbach entsprach zuletzt nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Kindertagesstätte. Dank eines Anbaus ist nun aber wieder alles auf dem neusten Stand.

Der neue Anbau der Kindertagesstätte in Langenbach bei Kirburg ist fertig. Zur offiziellen Einweihung kamen vor Kurzem zahlreiche Gäste, unter ihnen Landtagspräsident Hendrik Hering, Bürgermeister Andreas Heidrich, Artur Schneider als Verbandsvorsteher des Kindergartenzweckverbands Neunkhausen, die Leitungskräfte der Kitas Langenbach und Neunkhausen und deren Mitarbeiter sowie die Elternvertreter, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung und ...







