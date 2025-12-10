Gebäude nun auf neustem Stand : Kita-Anbau in Langenbach offiziell eingeweiht
Gebäude nun auf neustem Stand
Kita-Anbau in Langenbach offiziell eingeweiht
Die vor rund 30 Jahren errichtete Kita in Langenbach entsprach zuletzt nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Kindertagesstätte. Dank eines Anbaus ist nun aber wieder alles auf dem neusten Stand.
Der neue Anbau der Kindertagesstätte in Langenbach bei Kirburg ist fertig. Zur offiziellen Einweihung kamen vor Kurzem zahlreiche Gäste, unter ihnen Landtagspräsident Hendrik Hering, Bürgermeister Andreas Heidrich, Artur Schneider als Verbandsvorsteher des Kindergartenzweckverbands Neunkhausen, die Leitungskräfte der Kitas Langenbach und Neunkhausen und deren Mitarbeiter sowie die Elternvertreter, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung und ...