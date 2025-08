Kita am Wald in Hübingen schließt nach 50 Jahren

In Hübingen endete vor wenigen Tagen die mehr als 50-jährige Geschichte des Kindergartens am Wald. Zum Beginn der Sommerferien schloss die traditionsreiche Einrichtung ihre Türen. Die rund 20 Kita-Kinder aus dem 500-Einwohner-Dorf im Buchfinkenland werden ab Beginn des neuen Kindergartenjahres Mitte August in der Kita Welschneudorf betreut.

Das Aus des Kindergartens hatte sich über Monate angebahnt. Bereits Anfang 2024 hatte das Familienferiendorf die Trägerschaft der Kita bei der Ortsgemeinde Hübingen gekündigt. Der Administrationsaufwand für den nur eingruppigen Kindergarten sei unverhältnismäßig hoch, hieß es damals. Eltern befürchteten deshalb, dass die Einrichtung geschlossen werden könnte, was nun tatsächlich eingetreten ist.

Mehrere Kita-Optionen wurden geprüft

Zuvor hatte der Hübinger Ortsgemeinderat allerdings geprüft, ob ein Weiterbetrieb der Kita am Wald als kommunale Einrichtung möglich wäre. Das Familienferiendorf wollte die Räumlichkeiten jedoch nur vermieten und nicht verkaufen, was für die Ortsgemeinde nicht infrage kam.

Anschließend wurde ein möglicher Beitritt der Gemeinde Hübingen zum Kindergartenzweckverband Gackenbach-Horbach diskutiert. Die Einrichtung der beiden Nachgemeinden liegt nur etwa 2,5 Kilometer von Hübingen entfernt und wäre aus diesem Grund eine nahe liegende Option gewesen. Allerdings ist die Kita in Gackenbach schon ohne die Hübinger Kinder zu klein und muss baulich erweitert werden. Der finanzielle Aufwand bei einem Beitritt zum Zweckverband wäre für Hübingen groß.

i Die Kinder aus Hübingen besuchen ab August die Kita in Welschneudorf. Thorsten Ferdinand

Als günstigere Variante bot sich schließlich eine Betreuung der Hübinger Kinder in der Kita „Kinderland St. Johannes der Täufer“ in Welschneudorf an. Träger ist in diesem Fall das Bistum Limburg. Zwar sind auch dort in naher Zukunft Baumaßnahmen erforderlich, damit die Kita den gesetzlichen Anforderungen an Ganztagsbetreuung und Mittagsverpflegung nachkommen kann. In der dreigruppigen Einrichtung sind aber genügend Plätze vorhanden, um alle Hübinger Kinder kurzfristig aufnehmen zu können, da der Nachbarort Oberelbert seit dem vergangenen Jahr eine eigene Kita hat.

Aus Sicht der Hübinger sprechen darüber hinaus noch weitere Gründe für die Kita Welschneudorf: Das Konzept des Waldkindergartens lasse sich dort wahrscheinlich besser umsetzen als in Gackenbach, hatte Hübingens Ortsbürgermeister Hendrik Balagny schon im vergangenen Jahr erklärt. Zudem liege die Kita Welschneudorf für die meisten Familien aus Hübingen verkehrstechnisch günstiger, da sie auf dem Weg nach Montabaur oder auch nach Koblenz angesteuert werden kann, während die Route über Gackenbach für viele Berufspendler ein Umweg wäre.

Geprüft werde derzeit noch, ob eine Buslinie für die Hübinger Kita-Kinder eingerichtet wird, erklärt die Pressestelle der Verbandsgemeinde Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung. Der Träger befindet sich dazu in Gesprächen mit dem Westerwaldkreis, der für die Beförderung der Kita-Kinder zuständig ist. Die Elternbefragung zur Bedarfsermittlung laufe noch.

Familienferiendorf will die Räume selbst nutzen

Für die Kinder, die bislang die Kita am Wald in Hübingen besucht haben, bedeutet der Wechsel in eine größere Einrichtung natürlich eine Umstellung. Zwar werden ihre bisherigen Spielkameraden ebenfalls die Kita Welschneudorf besuchen. Ein Wechsel der Hübinger Erzieherinnen und Erzieher nach Welschneudorf habe sich aber nicht ergeben, so die Pressestelle der VG. Eingeschult werden die Hübinger Kinder weiterhin an der Grundschule in Horbach.

Die Räumlichkeiten des Kindergartens am Wald bleiben derweil im Eigentum des Familienferiendorfs. Sie sollen genutzt werden, um künftig bessere Spiel- und Betreuungsmöglichkeiten für Familien mit kleinen Kindern anzubieten, denn auch ihnen will man ein möglichst schönes Ferienerlebnis ermöglichen.