Wegen Trockenheit und Hitze Kirmesfeuerwerk in Montabaur wieder einmal abgesagt Thorsten Ferdinand 13.07.2026, 20:00 Uhr

i Das Feuerwerk am Schloss ist normalerweise der krönende Abschluss der Montabaurer Kirmes. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2023. Archiv Nitz Fotografie

Aufgrund von Trockenheit und Hitze besteht aktuell eine hohe Waldbrandgefahr. Die Stadt Montabaur sagt deshalb bereits jetzt das Schlossfeuerwerk zur Kirmes im August ab. Dabei spielt auch die finanzielle Lage der Kommune eine Rolle.

Die Stadt Montabaur hat das für den 3. August geplante Kirmesfeuerwerk über dem Schlossberg abgesagt. Hauptgrund ist die anhaltend trockene und heiße Witterung. „Das Risiko, durch das Feuerwerk einen Waldbrand auf dem Schlossberg auszulösen, ist einfach zu groß“, begründen Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und Citymanager Oliver Krämer in einer gemeinsamen Pressemitteilung.







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