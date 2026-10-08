Sangesfreude in Niedererbach Kirchenchor St. Katharina feiert 100-jähriges Bestehen 08.10.2026, 18:00 Uhr

i Der Kirchenchor St. Katharina Niederbach im Jubiläumsjahr zum 100. Geburtstag. Michael Kaul

Seit einem Jahrhundert prägt der Kirchenchor St. Katharina das musikalische Leben in Niedererbach. Zum Jubiläum erklingen sakrale Werke und ein Friedensappell — ein Blick in die bewegte Geschichte und aktuelle Pläne.

Der Kirchenchor St. Katharina Niedererbach wird in diesem Jahr „offiziell“ 100 Jahre alt. Die formelle Gründung des Kirchenchores ist im Protokollbuch für Dezember 1926 festgehalten. In der Pfarrchronik heißt es allerdings bereits 1904: Der Kirche in Niedererbach ist ein neues Messbuch als Geschenk des Kirchenchores aus dem Erlös einer Theateraufführung übergeben worden.







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