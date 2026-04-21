Nach Veranstaltung in Girod
Kirchen im Westerwald distanzieren sich von Judas-Feuer
Das "Judas-Feuer" soll eigentlich der religiösen Brauchtumspflege dienen. Die Kirchen halten es jedoch mittlerweile für nicht me
Das "Judas-Feuer" soll eigentlich der religiösen Brauchtumspflege dienen. Die Kirchen halten es jedoch mittlerweile für nicht mehr zeitgemäß.
Thorsten Ferdinand

Die Ankündigung eines Judas-Feuers in Girod sorgte in der Karwoche für Schlagzeilen, da in der Anzeige fälschlicherweise mit „Musik“ geworben wurde. Nun gibt es im Nachgang weitere Kritik an der Veranstaltung.

Lesezeit 3 Minuten
Im Nachgang des Judas-Feuers in Girod distanzieren sich die beiden großen christlichen Kirchen von der Veranstaltung, die laut Anmeldung der religiösen Brauchtumspflege diente. Während das Bistum Limburg erläutert, warum es das Verbrennen einer menschenähnlichen Puppe für nicht mehr zeitgemäß hält, verurteilt das evangelische Dekanat Westerwald den Brauch aufgrund seines antisemitischen Hintergrunds.

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