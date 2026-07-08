Sinkende Mitgliederzahlen
Kirche wird sich von weiteren Gebäuden trennen müssen
Die ehemalige Josefskirche in Görgeshausen wurde 2024 profaniert. Weitere Gotteshäuser im Westerwald werden in den kommenden Jah
Die ehemalige Josefskirche in Görgeshausen wurde 2024 profaniert. Weitere Gotteshäuser im Westerwald werden in den kommenden Jahren folgen.
Andreas Egenolf

Die sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchen werfen die Frage auf, was mit Gotteshäusern geschehen soll, die kaum noch für Gottesdienste genutzt werden. Wir haben in Montabaur nachgefragt, wie die Immobilienstrategie des Bistums Limburg aussieht.

Lesezeit 2 Minuten
Auch im Westerwald sinken die Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen schon seit Jahren kontinuierlich. Das hat Folgen, wie der Jahresabschluss des Bistums Limburg erneut zeigt. Demnach hatte das Bistum zum Jahresende 2025 etwa 15.000 Katholikinnen und Katholiken weniger als zu Jahresbeginn.
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