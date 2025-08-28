Mit einer Sonderumlage zur Förderung der ärztlichen Versorgung strebt die Verbandsgemeinde Selters ein solidarisches Vorgehen an. Sieben Gemeinden haben dem Vorgehen bereits zugestimmt – doch der Hauptausschuss der Stadt Selters votierte dagegen.

Ende Juni hatte der Selterser Verbandsgemeinderat einmütig beschlossen, bei den 21 VG-angehörigen Gemeinden eine Sonderumlage einzusammeln, die dazu dienen soll, die medizinische Versorgung zu verbessern und zu sichern – im Sinne einer Daseinsfürsorge für alle Bürger der VG. Der Erhebung dieser zweckgebundenen Sonderumlage müssten alle Gemeinden zustimmen, sieben Gemeinderäte haben dies bereits getan – doch der Hauptausschuss der Stadt Selters hat sich mit 7 zu 1 Stimmen dagegen ausgesprochen.

Am Montag, 1. September, hat nun der Selterser Stadtrat in der Hand, wie es mit der haus- und fachärztlichen Versorgung in der VG weitergeht. Denn klar ist eines: „Wenn die Stadt Selters die Sonderumlage ablehnt, ist sie vom Tisch“, sagt VG-Bürgermeister Oliver Götsch. Das liegt nicht etwa daran, dass die Stadt mit knapp 96.000 Euro fast ein Drittel der gesamten Umlage beisteuern würde – auch wenn das möglicherweise ein Grund für die Absage aus dem Ausschuss war. Vielmehr hatte der VG-Rat von vornherein deutlich gemacht, dass die solidarisch gedachte Abgabe nur eingerichtet wird, wenn alle 21 Gemeinden zustimmen. Götsch betont, der Grundgedanke der Sonderumlage sei Solidarität, nicht Zwang.

Stadtchef von Umlage überzeugt

Stadtbürgermeister Rolf Jung hat auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, dass der städtische Haupt-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss (HFA) mit sieben Stimmen gegen sein alleiniges Votum die Sonderumlage abgelehnt hat: „Sie sprechen mit dem einzigen, der dafür gestimmt hat.“ Er selbst sei von der Sinnhaftigkeit der Sonderumlage nach wie vor überzeugt und vom Ausgang der Abstimmung überrascht worden, „auch wenn die Wortbeiträge in diese Richtung gingen“.

Allerdings zeigt sich Jung überzeugt, dass mit der Empfehlung des HFA die Entscheidung des Stadtrats nicht vorbestimmt ist: Die Würfel seien noch nicht gefallen. Er habe den Eindruck gehabt, dass im Ausschuss „zu sehr gesehen wurde“, dass trotz des hohen Anteils die Umlage auch dazu führen könnte, dass sich ein Arzt in einem Nachbarort niederlässt. Die Ablehnung sei kein „Zeichen von Solidarität“, sondern spreche wohl eher für Kirchturmdenken.

„Ich bin froh über die Initiative, die ärztliche Versorgung ist schon seit Längerem ein Thema.“

Rolf Jung, Stadtbürgermeister von Selters

Jung betont auch, dass die Sonderumlage bereits vor der Entscheidung im VG-Rat Thema in der Ortsbürgermeisterdienstversammlung gewesen ist. Dort sei die Stimmung einhellig positiv gewesen. „Ich bin froh über die Initiative, die ärztliche Versorgung ist schon seit Längerem ein Thema“, ergänzt er. Der Stadtchef bringt auch zur Sprache, dass bei einem Scheitern der Sonderumlage die Verbandsgemeinde die Möglichkeit hätte, zur Erlangung der Fördersumme die allgemeine VG-Umlage zu erhöhen. „Das gälte dann aber dauerhaft“, hebt Jung hervor.

Die Sonderumlage soll dazu dienen, die ärztliche Versorgung in der gesamten Verbandsgemeinde zu sichern. 300.000 Euro will die VG bei den Gemeinden dafür einsammeln, gefördert würde beispielsweise die Übernahme oder Eröffnung von Haus- oder Kinderarztpraxen, die Einstellung zusätzlicher Mediziner in bestehenden Praxen oder Versorgungszentren sowie von Ärzten in Ausbildung. Die Umlagesumme soll „einmal befüllt werden“, erklärt Götsch. Danach würde sie nach Bedarf wieder aufgefüllt, wenn gemäß der beschlossenen Richtlinie Förderungen ausgezahlt wurden. Für die Fortführung der Initiative gebe es eine „natürliche Grenze“: wenn nämlich alle Sitze der Kassenärztlichen Vereinigung besetzt seien.

VG-Chef wird im Stadtrat für Umlage werben

Die Empfehlung des HFA der Stadt habe ihn überrascht, sagt auch Götsch. Er werde im Stadtrat für die Sonderumlage werben. Sollte sie dennoch abgelehnt werden, müsse sich der VG-Rat erneut mit dem Thema befassen: „Dann müssen wir entscheiden, ob wir es über die allgemeine Umlage machen oder wie die Einschätzung sonst ist“, erklärt der Bürgermeister.

Auch Wohnquartiere stehen auf der Tagesordnung

Die Sitzung des Stadtrats Selters beginnt am Montag, 1. September, um 19.30 Uhr (öffentlicher Teil). Neben der Sonderumlage zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung geht es um verschiedene Bauvorhaben, außerdem um Konzeptvergaben für die Wohnquartiere Rheinstraße/Kälberbach, Saynbachaue und Saynstraße.