Leerstand in Montabaur angehen
Kiosk Sepi im ICE-Bahnhof Montabaur ist nun geöffnet
In den Bahnhofskiosk in Montabaur ist wieder Leben eingekehrt.
In den Bahnhofskiosk in Montabaur ist wieder Leben eingekehrt.
Thorsten Ferdinand

Vor der Zugfahrt schnell noch einen Kaffee und einen kleinen Snack – das war am Montabaurer Bahnhof jahrelang nicht möglich. Seit vergangener Woche gibt es endlich wieder einen Kiosk in der Ladenpassage.

Lesezeit 1 Minute
Darauf haben Pendlerinnen und Pendler seit Jahren gewartet: In der Bahnhofspassage des Montabaurer ICE-Bahnhofs gibt es seit vergangener Woche wieder einen Kiosk. Unter dem Namen „Sepi Snack Station“ bietet Familie Szirer aus Vielbach dort frischen Kaffee, Gebäck, warme Snacks, Reisebedarf und Hygieneartikel an.

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