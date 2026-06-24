Vor der Zugfahrt schnell noch einen Kaffee und einen kleinen Snack – das war am Montabaurer Bahnhof jahrelang nicht möglich. Seit vergangener Woche gibt es endlich wieder einen Kiosk in der Ladenpassage.
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Darauf haben Pendlerinnen und Pendler seit Jahren gewartet: In der Bahnhofspassage des Montabaurer ICE-Bahnhofs gibt es seit vergangener Woche wieder einen Kiosk. Unter dem Namen „Sepi Snack Station“ bietet Familie Szirer aus Vielbach dort frischen Kaffee, Gebäck, warme Snacks, Reisebedarf und Hygieneartikel an.